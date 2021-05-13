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Пандемия COVID-19

"Р-Фарм" планирует в течение июня отправить на экспорт первые партии вакцины AstraZeneca

Генеральный директор компании Василий Игнатьев сообщил, что планируется экспорт в страны Ближнего Востока и Европы, наибольшую активность проявляют страны Персидского залива
© EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Группа компаний "Р-Фарм" планирует, что первые партии вакцины от коронавируса Р-Кови, произведенные в России по лицензии британской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета, отправятся на экспорт в течение июня этого года. Об этом сообщил журналистам в среду генеральный директор ГК "Р-Фарм" Василий Игнатьев в кулуарах Российского фармацевтического форума.

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"У нас первые партии на экспорт, в гражданский оборот выйдут в течение июня. Те, которые будут произведены в России. На первом этапе счет идет на сотни тысяч доз вакцины в месяц. Планируется экспорт в страны Ближнего Востока, Европы, наибольшую активность проявляют страны Персидского залива", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщал о том, что AstraZeneca и "Р-Фарм" договорились о производстве вакцины в России. Предполагалось, что Россия станет площадкой для производства и поставок вакцины на рынки 30 стран.

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