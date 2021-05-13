Суд признал законным решение о взыскании с Twitter 4 млн рублей

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг признал законным решение суда первой инстанции по иску Twitter к приставу-исполнителю Максиму Думакову из-за взыскания штрафа в размере 4 млн рублей за отказ хранить данные российских пользователей на территории России.

"Московским городским судом решение Мещанского суда от 16 ноября 2020 года по административному исковому заявлению Twitter Inc. к судебному приставу Думакову М. С. оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказали ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее суд назначил Twitter штраф в размере 4 млн рублей за несоблюдение требований России в области защиты персональных данных. Управление по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов возбудило в отношении компании исполнительное производство по взысканию с нее штрафа. Взыскание было поручено приставу Думакову.

Компания Twitter подала в Мещанский суд Москвы иск к приставу с требованием прекратить взыскание. Суд иск отклонил.