Минэнерго США сообщило о восстановлении работы Colonial Pipeline

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Возобновление работы трубопровода подвергшейся хакерской атаке американской компании Colonial Pipeline прошло успешно, ожидается, что к концу выходных все "вернется в норму". Об этом сообщила в четверг на своей странице в Twitter министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

Вымогательство или диверсия? Хакерская атака на трубопровод в США была предсказуема

"Colonial Pipeline сообщает сегодня утром, что перезапуск трубопровода накануне вечером (в среду - прим. ТАСС) прошел хорошо. Это должно означать, что все вернется в норму к концу выходных", - написала глава Минэнерго.

Ранее она поясняла, что после возобновления деятельности потребуется еще несколько дней, чтобы в полной мере наладить работу трубопровода.

В среду Colonial Pipeline объявила о возобновлении своей деятельности в штатном режиме после почти недели простоя из-за хакерской атаки.

Согласно заявлению Colonial Pipeline на прошлой неделе, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. В результате этого нападения компания вынуждена была временно приостановить свою работу. Это в свою очередь привело к прекращению работы почти половины заправок в некоторых штатах юго-востока США из-за ажиотажного спроса на топливо.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в понедельник сообщила, что кибератаку, по мнению властей США, совершили уголовные элементы - группа хакеров, именующая себя DarkSide ("Дарксайд"), а не какое-то государство.