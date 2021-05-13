Air France приостановила рейсы в Тель-Авив на фоне обострения между Израилем и Палестиной

ПАРИЖ, 13 мая. /ТАСС/. Французская авиакомпания Air France отменила рейсы в Тель-Авив на фоне активизации ракетных обстрелов израильской территории в последние дни. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Подтверждаю, что Air France приостановила вылеты из аэропорта Тель-Авива с 12 мая 2021 года", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о возможной приостановке полетов по этому направлению и изменению маршрутов рейсов в этом регионе. На момент разговора никаких официальных заявлений от компании опубликовано не было, а ближайший рейс, запланированный на 15 мая из аэропорта Руасси - Шарль де Голль, на сайте аэропорта по-прежнему значился как активный.

"Никаких рейсов на 13 и 14 мая не предусмотрено. Мы следим за обстановкой и будем подстраивать программу полетов после 14 мая в зависимости от ситуации", - добавил собеседник агентства.

Ранее в четверг администрация международного аэропорта имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива начала перенаправлять прибывающие рейсы в международный аэропорт Рамон на юге Израиля. Как сообщила газета The Jerusalem Post, это вызвано продолжающимися ракетными обстрелами территории Израиля со стороны сектора Газа. На этом фоне российская авиакомпания "Аэрофлот", а также United Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways сообщили о приостановке полетов в аэропорт им. Бен-Гуриона и из него в ближайшие дни.