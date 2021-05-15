Эксперты рассказали о самых популярных страховках у россиян

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Около 30% россиян хотели бы иметь страховку на покрытие риска потери работы, однако чаще всего жители России стремятся застраховать недвижимость, жизнь и здоровье. Такие результаты показал имеющийся в распоряжении ТАСС опрос, проведенный Райффайзенбанком.

Согласно опросу, более 60% респондентов хотели бы в перспективе застраховать жизнь и здоровье, а также дом или квартиру. Заинтересованы в страховке от потери работы 29% россиян, также 26% хотели бы застраховаться от потери денег из-за мошенничества. Кроме того, 18% хотели бы иметь в перспективе страховку от возможного карантина, способного нарушить их планы. Страхованием домашних животных заинтересовано лишь 8%, тогда как застраховать только что сделанный ремонт хотели бы 14% опрошенных.

При этом страховками пользуются 71% россиян. Это второй по популярности финансовый продукт после дебетовых банковских карт, показал опрос. Чаще всего страховки покупают, когда это неизбежно, как в случае с ОСАГО или полисом для выезжающих за рубеж. Однако на втором месте - возможность снизить финансовые риски с помощью специального продукта, уточнили в Райффайзенбанке.

Вместе с тем наличие в семье детей увеличивает спрос на страховки. Так, более 74% семей с детьми и 73% семей, планирующих пополнение, покупают страховые продукты. Родители чаще покупают обязательные страховки. Тем, у кого нет детей, страховки нужны реже - в 60% случаев.

Кроме того, 39% опрошенных заявили, что страховка их уже выручала, и теперь намерены пользоваться ею всегда. Еще 37% россиян пользовались страховкой, но она не пригодилась. 24% респондентов попадали в ситуации, когда страховка могла быть полезной, но ее не было. А 8% опрошенных заявили о большом объеме бюрократии и трудностях при страховании. При этом около 30% тех, кто отказывается от страховок, уверены, что это пустая трата денег, или надеются, что страховка не пригодится. Каждый четвертый уверен, что страховые продукты не работают.

По мнению руководителя направления развития некредитных продуктов Райффайзенбанка Романа Карандина, страхование, в частности недвижимости или здоровья, уже становится частью финансовой культуры россиян. Во многом этому способствует то, что сейчас страховку можно оформить быстро и онлайн, сказал Карандин ТАСС.

Райффайзенбанк в начале мая этого года опросил около 3 тыс. человек старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, а также городов-миллионников и небольших населенных пунктов.