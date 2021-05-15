В Минпромторге назвали закупочные цены российских вакцин от коронавируса

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Предельная закупочная стоимость одной дозы российских вакцин от коронавируса примерно одинакова. Об этом в субботу сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минпромторг РФ.

Предельная закупочная стоимость одной дозы "Эпиваккороны" равна 842 рублей, "Ковивака" - 866 рублей, а "Спутника V" - 866,81 рублей. Цена вакцины "Спутник Лайт" еще не установлена, сообщили газете в Минпромторге.

В Минпромторге изданию пояснили, что закупка вакцины происходит в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ценой, исходя из производственных возможностей предприятий, где их выпускают.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.