В Думе заявили, что газ "Северного потока - 2" будет экологичнее газа "Северного потока"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Газ, который будет поставляться по газопроводу "Северный поток - 2" после ввода трубы в эксплуатацию, будет более дешевый и экологичные газа, поставляемого по "Северному потоку". Об этом сообщил на пресс-конференции председатель комитета Госдумы Российской Федерации по энергетике Павел Завальный.

"Газ "Северного потока - 2" будет более конкурентен по отношению газа "Северного потока" с точки зрения цены, и я уж не говорю про углеродный след. Углеродный след в нем [газа, поставляемого по "Северному потоку - 2"] будет гораздо ниже, чем углеродный след от "Северного потока", - сказал он.

Завальный отметил, что газ, поступающий в "Северный поток", проходит более длинный путь от месторождений в России до потребителей Европы, чем газ "Северного потока - 2", который добывается на Ямале.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 г. после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 г. строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Сейчас укладка газопровода ведется в территориальных водах Дании. Готовность "Северного потока - 2", по данным на 1 апреля, составляла 95%.