Эксперты: "Магнит" за счет "Дикси" ускорит достижение целей, но не обойдет X5 по обороту

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Покупка "Магнитом" компании "Диски", которая управляет магазинами под одноименным брендом и суперсторами "Мегамарт", позволит ретейлеру приблизить достижение целей стратегии, но не повлияет на позицию в рейтинге торговых сетей по объему выручки. Об этом ТАСС сообщили опрошенные эксперты.

"В продовольственном ретейле размер имеет очень большое значение. Чем больше сеть, тем выше ее эффективность. Можно ожидать снижение закупочных цен и получение дополнительной прибыли. Первым делом "Магнит" рефинансирует все кредитные обязательства "Дикси", поскольку у "Магнита" лучше условия на рынке, и на этом еще дополнительную выгоду сможет получить", - полагает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Он считает, что сделка позволит "Магниту" не только усилить переговорные позиции при общении с поставщиками, но и приблизит достижение целей стратегии, в том числе улучшение маржи EBITDA до уровня 8%, а также снизить операционные расходы за счет синергии административных и коммерческих операций.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров полагает, что сделка приведет к обострению конкурентной борьбы и приблизит "Магнит" к лидеру рейтинга продуктовых сетей по обороту - X5 Retail Group. "Я бы пока с большой осторожностью говорил об изменении позиций на рынке. Очевидно, что компания сможет достаточно серьезно нарастить выручку после того, как интегрирует торговые объекты. Не думаю, что пока можно говорить о том, что что-то угрожает лидерству X5 Retail Group. В горизонте 2022 года конкуренция очень сильно обострится в борьбе за лидерство", - сказал он.

Марат Ибрагимов также уверен, что "Магнит" не сможет обогнать X5, выручка которой в 2020 году составила 1,9 трлн рублей. "У "Магнита" 1,5 трлн рублей и прибавится 300 млрд рублей. То есть пока что они все равно отстают. Я думаю, у "Магнита" даже нет такой сильной цели догнать. У него цель - повысить рентабельность и возвратное инвестирование капитала. Сделка давно напрашивалась, если бы не временная слабость "Магнита" в последние годы, она бы произошла года на три-четыре раньше", - отметил он.

С точки зрения фондирования, добавил эксперт, сделка не составит проблем для "Магнита", поскольку у него низкая кредитная нагрузка - соотношение чистый долг к EBITDA составляет 1,4.

По словам Бурмистрова, сделка также приведет к серьезному усилению конкуренция в онлайн-торговле, поскольку с покупкой "Дикси" у "Магнита" появится возможность ускорить развитие онлайн-продаж и усилить позицию в онлайне на ключевых рынках. "У "Дикси" исторически сильные позиции в Москве и Санкт-Петербурге, а у "Магнита" они как раз были достаточно слабые. Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область - рынки очень перспективные с точки зрения развития электронной коммерции. Здесь очень хороший потенциал у компании. "Магнит" уже экспериментирует в Московском регионе с "дарксторами" (магазины, ориентированные на доставку - прим. ТАСС). Улучшение покрытия дает очень хороший потенциал для развития экспресс-доставки", - считает эксперт.

Ибрагимов же, напротив, полагает, что ожидать эффекта от сделки на онлайн-продажи "Магнита" не стоит, поскольку у "Дикси" нет сильных позиций в электронной коммерции, а "Магнит" и сам достаточно успешен в этом направлении.

О сделке и рейтинге сетей

Ранее стало известно, что "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей. Договор одобрен советом директоров "Магнита". Закрытие сделки ожидается 31 августа при ее согласовании с Федеральной антимонопольной службой России.

Сделка по приобретению "Дикси" станет одной из крупнейших в истории российского ретейла. В 2019 году состоялась сделка по объединению розничных активов "Дикси", "Красное и Белое", "Бристоль", в результате которой появился новый розничный гигант - компания DKBR Mega Retail Group. Сделка оценивалась аналитиками KPMG в 192 млрд рублей. В 2018 году ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя ретейлера Сергея Галицкого за 138 млрд рублей.

По данным аналитического агентства Infoline, топ-5 компаний (X5, "Магнит", DKBR Mega Retail Group, управляющая сетями "Красное & Белое", "Бристоль" и "Дикси", а также "Лента" и "Ашан") занимают около трети рынка продуктовой розницы. По словам Бурмистрова, DKBR после сделки сохранит третье место в рейтинге ретейлеров по объему выручки.