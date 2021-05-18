IT-компаниям без филиалов в РФ запретят размещать рекламу и обрабатывать данные россиян

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Крупные зарубежные IT-компании, которые не откроют представительства в РФ, не смогут размещать рекламу, получать денежные переводы от россиян, а также обрабатывать и передавать за границу их персональные данные. Об этом во вторник заявил журналистам глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Парламентарий уточнил, что в отношении компаний-нарушителей смогут применяться как отдельные санкции, так и их совокупность. "Регулятор может применять какую-то из этих мер. Может одну, может сразу несколько. Понятно, что при принятии того или иного решения все риски, в том числе и политические, будут учитываться", - пояснил Хинштейн.