Аграрии Ростовской области на 15% увеличили сев сахарной свеклы в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Предприятия агропромышленного комплекса Ростовской области завершили сев сахарной свеклы. Отведенные под культуру площади увеличили на 15% относительно значений 2020 года, сообщили в среду в управлении информационной политики регионального правительства со ссылкой на первого заместителя губернатора области Виктора Гончарова.

"Несмотря на продолжительные осадки в марте-апреле и соответственное смещение сроков полевых работ, в последние дни донские аграрии вышли на максимальные темпы проведения весенней посевной кампании, и отставание от показателей прошлого года с каждым днем сокращается, - сказал Гончаров, слова которого приводит управление информполитики. - На сегодня яровые культуры посеяны на площади более 1,2 млн га, что составляет 75% от плана. Уже завершился сев сахарной свеклы, и в сравнении с прошлым годом мы увеличили площади, занятые данной культурой, на 15%, засеяв 16 тыс. га".

Отмечается, что власти прогнозируют рост производства сахарной свеклы. Это будет способствовать сохранению стабильной ситуации на рынке сахара.

В понедельник вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил ТАСС, что аграрии региона в 2021 году на 10% увеличили площади посева свеклы по сравнению с 2020 годом. Хозяйства планируют собрать около 8 млн тонн свеклы.