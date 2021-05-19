S7 пока не планирует возобновлять рейсы в Исландию

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Авиакомпания S7 отказалась от идеи возобновления регулярных рейсов в Исландию из-за обязательного карантина для въезжающих в страну. Такое условие может серьезно повлиять на спрос на билеты в Исландию. Об этом журналистам сообщила председатель совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

"По прилету в Исландию - карантин. Если бы Исландия была открытой страной - туда можно было прилететь без карантина, мы бы обязательно поставили [рейсы в] Исландию. А так как там сейчас прилетаешь, и там карантин, то, конечно, спрос будет достаточно низкий", - сказала она.

Ранее компания сообщала, что планирует возобновить полеты в Исландию, как только получит разрешение авиавластей. До приостановки авиасообщения перелеты между РФ и Исландией выполняла только S7.

В среду в посольстве РФ в Рейкьявике сообщили ТАСС, что туристам разрешен въезд в страну при условии наличия у них сертификатов о вакцинации одним из препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения либо Европейским агентством лекарственных средств (российские вакцины не входят в их число), или справки о перенесенной ранее коронавирусной инфекции. При этом при въезде в страну пассажир должен будет обязательно сдать ПЦР-тест и соблюдать режим самоизоляции до получения результата.

На прошлой неделе оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял решение восстановить регулярное авиасообщение РФ с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. На данный момент ни одна российская авиакомпания не заявила об открытии регулярных рейсов в эти страны.