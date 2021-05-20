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Депутаты Рады призвали США сохранить санкции против "Северного потока - 2"

Парламентарии, представители общественности, а также председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвали газопровод основной геостратегической угрозой для своей страны и Европы

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Десятки украинских парламентариев, представителей общественности, а также председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обратились с открытым письмом к США и странам Европы, в котором призывают сохранить санкции против "Северного потока - 2". Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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"Северный поток - 2" остается основной геостратегической угрозой для Украины и Европы. Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта", - отмечено в письме.

В документе высказывается обеспокоенность в связи с предложениями Государственного департамента США, поданными в Конгресс, по отказу от санкций против Nord Stream 2 AG, руководства и сотрудников этой компании.

Авторы письма напоминают, что ранее президент США Джон Байден уже высказал позицию о недопустимости достройки "Северного потока - 2", назвав это "плохим соглашением для Европы", реализация которого приведет к усилению энергетической зависимости от России и дестабилизации на Украине.

В сообщении отмечается, что Европейский парламент также поддерживает немедленное прекращение реализации российского проекта. Соответственно, украинские парламентарии и представители общественности обращаются с призывом о прекращении строительства. "Мы поддерживаем призывы США и Европы к Германии о помощи в остановке этого российского геополитического проекта <...> Обходной трубопровод угрожает европейскому единству, противоречит климатическим целям и подрывает совместную энергетическую политику ЕС", - говорится в письме.

"Колеблясь в вопросах применения уже принятого законодательства и введения санкций против компаний, участвующих в прокладке трубопровода, США передают России опасное сообщение, которое повлияет на российское поведение далеко за пределами "Северного потока - 2", - подчеркивается в письме.

Теги
УкраинаСШАРоссия
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