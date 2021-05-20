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Пандемия COVID-19

Первую партию "Спутника V" произвели в Бразилии

После процедуры контроля качества в Центре им. Гамалеи ее будут экспортировать в другие страны Латинской Америки

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Фармацевтическая компания Uniao Quimica произвела в Бразилии первую партию вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается в Telegram-канале российской вакцины.

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"В Бразилии произведена первая партия "Спутника V". Ведущим бразильским фармпроизводителем Uniao Quimica была выпущена партия российского препарата", - говорится в сообщении.

После того, как произведенный в Бразилии препарат пройдет процедуру контроля качества в Центре имени Н. Ф. Гамалеи, он будет экспортироваться в другие страны Латинской Америки, отмечается в сообщении.

В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей. В конце марта вся произведенная в Бразилии партия была направлена для прохождения процедуры контроля качества в Центр имени Н. Ф. Гамалеи. 7 мая глава Uniao Quimica Фернанду Маркес заявил, что фармкомпания начнет производство вакцины против коронавируса "Спутник V" в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa).

Теги
БразилияРоссияПандемия COVID-19
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