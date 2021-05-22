{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Илон Маск заявил, что поддерживает криптовалюты в сравнении с обычными деньгами

Слова предпринимателя незначительно отразились на стоимости биткойна - в течение последних суток его цена снизилась лишь на 0,54%
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск EPA/Jerome Favre
Описание
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск
© EPA/Jerome Favre

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о поддержке криптовалют в сравнении с классическими денежными средствами. Соответствующую публикацию он разместил в субботу в Twitter.

На эту тему
Что будет с биткойном?
Что будет с биткойном?

"Настоящая битва [разворачивается] между бумажными [деньгами] и криптовалютами. В конечном счете я поддерживаю последние", - отметил предприниматель.

Ранее публикации Маска в Twitter неоднократно сильно влияли на стоимость криптовлают. Так, к примеру, 12 мая он написал, что Tesla перестанет принимать биткойн в качестве платы за свои автомобили. В тот же день, по данным телеканала CNBC, капитализация рынка криптовалюты сократилась на $365 млрд. Также активно реагировала на высказывания Маска криптовалюта Dogecoin.

В этот раз твит Маска незначительно отразился на стоимости биткойна - в течение последних суток его цена снизилась лишь на 0,54%. Согласно информации портала Coindesk, к 11:30 по времени восточного побережья США (18:30 мск) курс биткойна находится на уровне $37 712,59.

Теги
Маск, Илон
Орешкин: cокращение трудоспособного населения продлится до второй половины 2020-х годов
Помощник президента считает, что это негативно повлияет на рост экономики
Читать полностью