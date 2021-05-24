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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Глава IATA: решение о возможности полетов над Белоруссией остается за авиакомпаниями

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Решение о том, продолжать ли полеты над Белоруссией, должны принимать сами авиакомпании. Об этом заявил в понедельник генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш в эфире телеканала Bloomberg.

"Каждая отдельная авиакомпания должна оценивать риск, связанный с полетами через этот участок воздушного пространства, - сказал он, отвечая на вопрос о том, следует ли прекратить полеты над Белоруссией. - Для каждой авиакомпании уровень риска может быть разный, и они будут оценивать его на основе своих данных и данных властей своей страны".

Теги
БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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