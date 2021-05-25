Кудрин считает, что льготную ипотеку стоит сохранить временно как антикризисную меру

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин считает, что льготную ипотеку стоит сохранить на некоторое время в качестве антикризисной меры, а впоследствии применять лишь для отдельных категорий граждан. Об этом он сообщил в интервью газете " Известия ", опубликованном во вторник.

"Я считаю, что как антикризисную меру ее можно еще сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики. Понятно, что на жилье выросли цены, спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например за счет выдачи большего количества разрешений на строительство", - отметил Кудрин изданию.

Однако впоследствии данная мера должна быть применима только для отдельных категорий граждан, добавил он.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.