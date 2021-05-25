Кудрин прогнозирует снижение спроса на нефть в мире к началу 2030-х годов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Спрос на нефть на мировом рынке к началу 2030-х годов начнет снижаться, что приведет к сокращению поступлений в бюджет от экспорта углеводородов. Об этом заявил в интервью газете " Известия " глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"В конце 2020-х - начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность. К 2040-м годам многие страны снизят выбросы CO2 более чем в два раза", - сказал Кудрин.

По его словам, "доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете будет все время стабильно падать". "Поэтому нам не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно", - отметил глава Счетной палаты.

В связи с этим, как полагает Кудрин, будет необходимо тщательней относиться к методам финансирования различных программ. "Например, мы очень много даем компаниям на разные программы, в капитал. И это в очень больших масштабах. Акционерные общества, в том числе государственные, должны сами зарабатывать при минимальной бюджетной поддержке. При этом какие-то направления, которые связаны с образованием, с здравоохранением, будут требовать больше ресурсов", - заявил он.

По словам Кудрина, Счетная палата сумела доказать правительству необходимость изменить методику оценки эффективности госпрограмм.

"Правительство сейчас ее меняет. Больше того, в течение месяца оно объявит о новом подходе к планированию и реализации госпрограмм, в том числе по подведению итогов", - сообщил Кудрин.