Российские банки за год увеличили выдачи потребкредитов в 2,5 раза

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Российские банки в апреле увеличили выдачи потребкредитов до 368,4 млрд рублей или в 2,5 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года, на который пришлось начало пандемии. По сравнению с мартом 2021 года в апреле выдачи выросли на 3,9%, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Бум потребкредитования в начале текущего года, вероятнее всего, связан с повышением активности банков. Банки смягчали требования к заемщикам как в связи с завершением острой фазы пандемии коронавируса, так и на фоне ожиданий по повышению с 1 июля 2021 года надбавок по необеспеченным потребительским кредитам до значений, которые действовали до начала пандемии", - прокомментировала старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина.

При этом, по мнению старшего аналитика банковских рейтингов агентства НРА Надежды Караваевой, о восстановлении сегмента потребительского кредитования говорить пока рано. Портфель потребкредитов российских банков за последние 12 месяцев вырос не более, чем на 13%, в том числе за счет низких выдач в апреле прошлого года, которые упали на фоне пандемии. "Рост объема выдач замедлится в третьем квартале на фоне роста ставок, исчерпания качественной базы заемщиков из-за медленного восстановления реальных располагаемых доходов и ужесточения регулирования для необеспеченных потребительских кредитов, выдаваемых с 1 июля", - сказала она.

По данным "Эквифакса", средний чек потребкредита в апреле вырос на 23% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 335 тыс. рублей. "Средний за последние 6 месяцев ежемесячный объем выдач в 311 млрд рублей может говорить о заметном оживлении сегмента", - отметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Однако значительного роста объемов выдач, как и "пузыря" на рынке потребкредитования, агентство не ожидает, так как Банк России скоро вернет надбавки к коэффициентам риска в необеспеченной рознице на "доковидные" уровни, что способно несколько охладить рынок.

Просроченная задолженность

Доля просроченной задолженности вернулась на "доковидный" уровень - 10,8%, что последний раз было зафиксировано в феврале прошлого года, после которого доля просрочки поднималась выше 12%. "Данная динамика - результат своевременного ужесточения и настройки банками кредитных политик в необеспеченной рознице в прошлом году", - говорит Лопатин.