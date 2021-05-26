Оператор "Северного потока - 2" не стал комментировать заявление Байдена по санкциям

ЖЕНЕВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Компания Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока - 2") воздерживается от комментариев по поводу заявления президента США Джо Байдена о том, что введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений Вашингтона с Европой. Об этом ТАСС заявили в среду в пресс-службе компании, подчеркнув, что не могут "комментировать политические дебаты".

"Nord Stream 2 AG как разработчик коммерческого инвестиционного проекта не может комментировать политические дебаты", - говорится в письменном ответе пресс-службы компании на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Байден заявил во вторник, что строительство трубопровода "Северный поток - 2" практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой. Видеозапись беседы распространили американские СМИ. Глава государства отметил, что трубопровод "почти полностью достроен", когда его спросили об отказе вашингтонской администрации вводить санкции против оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы. Готовность "Северного потока - 2" в настоящее время составляет 95%.

США 21 мая внесли в свои санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 мая подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам шефа американской дипломатии, это решение отвечает национальным интересам США.