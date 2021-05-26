Аэропорт Риги оценил издержки от ограничения сообщения с Минском

РИГА, 26 мая. /ТАСС/. Издержки международного аэропорта Риги из-за решения правительства Латвии ввести ограничения на авиасообщение с Белоруссией составят около €20 тыс. месяц.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

Об этом в среду сообщает местное агентство LETA со ссылкой на подсчеты воздушной гавани.

Эти деньги рижский аэропорт недополучит, поскольку из-за введенных ограничений не будет обслуживать рейсы по маршруту Рига - Минск. "Незаработанная выручка состоит из сборов за авиационное и наземное обслуживание, а также обслуживание грузов. Решение не влияет на количество сотрудников в рижском аэропорту", - указывает предприятие.

Аэропорт обслуживал пять рейсов в и из Минска в неделю. Три раза в неделю рейсы выполняла белорусская авиакомпания "Белавиа", а два раза - латвийская национальная авиакомпания AirBaltic.