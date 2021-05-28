"Белавиа" отменила рейсы в Таллин с 28 мая по 28 августа

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет свои рейсы в Таллин с 28 мая по 28 августа. Об этом сообщает в пятницу авиаперевозчик на своем сайте .

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"Авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменяет выполнение рейсов в Таллинн с 28 мая до 28 августа. Данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии", - сказано в сообщении.

Компания обращает внимание, что в течение 12 месяцев с момента покупки билета или полета по одному направлению транзитного маршрута можно изменить дату вылета или оформить возврат средств.

Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд стран уже закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика, в том числе Великобритания, Франция, Швеция, Латвия, Украина, Чехия, Финляндия, Литва, Польша, Словакия.