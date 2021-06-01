В Москве открылись первые 77 площадок для продажи клубники

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Производители из разных регионов России начали продавать клубнику на 77 площадках в Москве. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

"По стране уже пошел сезон клубники, и сегодня, 1 июня, мы открываем площадки по Москве, на которые производители различных регионов привозят клубнику. Всего таких площадок у нас начало работать 77", - сказал Немерюк.

Он отметил, что по мере созревания клубники количество площадок будет увеличиваться. Всего в Москве предусмотрено 174 площадки. Ценовую политику определяют сами предприниматели.