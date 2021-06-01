Bloomberg: компания JBS после хакерской атаки сократила на 20% производство говядины в США

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Кибератака на североамериканское подразделение мясоперерабатывающей компании JBS SA привела к временному сокращению производства говядины на 20%. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По ее сведениям, атака хакеров повлияла на критическую инфраструктуру компании и привела к приостановке работы пяти мясоперерабатывающих заводов на территории США. Помимо этого уже два дня не работает завод в Канаде.

В понедельник JBS сообщила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений были подвергнуты кибератаке. В компании заявили, что работают над восстановлением системы, однако для этого понадобится время и проблема может временно повлиять на взаимодействие с поставщиками и клиентами.

По словам пресс-службы Белого дома, JBS сообщила, что вредоносное программное обеспечение поступило от преступной организации, вероятно, находящейся в России. Администрация США контактирует с российскими властями по вопросу хакерской атаки. Расследованием инцидента занимается ФБР.