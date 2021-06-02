Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет в рамках ПМЭФ-2021

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Шестой Российский форум малого и среднего предпринимательства состоится в стартовый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на площадке "Экспофорума". В программу форума МСП включено более 10 деловых мероприятий.

"В первый день участники обсудят практически все темы, которые волнуют малый и средний бизнес. Это закупки, контрольно-надзорная деятельность, экспорт продукции, рынки сбыта, цифровизация услуг и так далее. Впервые пройдет всероссийский конкурс по истории предпринимательства "Наследие выдающихся предпринимателей России", - рассказал ТАСС глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

Главной темой пленарного заседания мероприятия станет "Стратегия развития МСП: цифровые сервисы для бизнеса". Среди ожидаемых участников пленарного заседания, по данным Фонда Росконгресс, - первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава Корпорации МСП Александр Исаевич, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и другие.

Форум МСП - ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами выступают Росконгресс, Корпорация МСП и "Опора России".

Поддержка МСП в России

В России создана система поддержки МСП. Бизнесу доступны льготные кредиты, госгарантии, информационное и юридическое сопровождение со стороны властей. Основным институтом, через который реализуется поддержка малого бизнеса, является государственная Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ).

В 2019 году правительством был запущен национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В 2020 году он был доработан: взамен разовым мерам поддержки пришли комплексные услуги для предпринимателей на всех стадиях развития бизнеса, начиная от самозанятости. Все эти меры, согласно паспорту нацпроекта, позволят увеличить численность занятых в сегменте МСП до 23 млн человек по итогам 2024 года.

Одним из самых сложных периодов для предпринимателей стал 2020 год из-за пандемии. За этот год, как следует из единого реестра субъектов МСП, число индивидуальных предпринимателей и компаний в стране сократилось 5,9 млн до 5,7 млн, при этом занятость в секторе выросла с 15,3 млн до почти 15,5 млн работников.

Правительство предусмотрело меры поддержки бизнеса. Предприятия из наиболее пострадавших отраслей могли рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, был введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам, действовала программа кредитования под 2%, а в 2021 году невосстановившимся отраслям стали доступны кредиты под 3%. С начала пандемии введен мораторий на проверки малого бизнеса, но он не распространяется на внеплановые проверки, связанные с возможным нанесением вреда здоровью, угрозы жизни, возникновения ЧП. Региональные власти вводили дополнительные меры поддержки предпринимателей.

С 1 января 2021 года заработала реформа контрольно-надзорной деятельности. Проведена инвентаризация требований для бизнеса. Как сообщал вице-премьер Дмитрий Григоренко, 33% обязательных требований, которые бизнес должен был выполнять, отменены как избыточные или дублирующие. Это порядка 11,8 тыс. нормативно-правовых актов, в которых более 8,8 тыс. документов времен СССР. Вице-премьер пояснял, что оставшиеся две трети обязательных требований "были полностью инвентаризированы и актуализированы, эта работа была проведена совместно с бизнесом".