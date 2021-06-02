Кировская область сократила объем долговой нагрузки более чем на 22%

ТАСС, 2 июня. Власти Кировской области сократили объем долговой нагрузки с 2017 года по 2020-й более чем на 22%, сообщил в среду в интервью ТАСС руководитель региона Игорь Васильев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Проведена большая работа. Сократили число коммерческих заимствований и заменили их более дешевыми бюджетными. За период с 2017 по 2020 годы объем госдолга удалось снизить на 1,9 млрд рублей, а уровень долговой нагрузки на 22,1%. Сегодня госдолг Кировской области - 24,3 млрд рублей", - сказал губернатор.

Васильев уточнил, что в 2016 году объем госдолга области составлял более 26 млрд рублей, это почти 95% объема собственных доходов региона.

По словам собеседника агентства, область участвует в программе реструктуризации федеральных бюджетных кредитов до 2029 года. "В 2020 году благодаря поддержке федерального центра мы заместили 3 млрд рублей коммерческих кредитов бюджетными. В этом году этот кредит будет реструктурирован до 2029 года", - рассказал он.

В структуре долговых обязательств региона доля бюджетных кредитов, выданных всего под 0,1% годовых, составляет 74%.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.