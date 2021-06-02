Владимирские власти прорабатывают вопрос включения Мурома и Гороховца в "Золотое кольцо"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Администрация Владимирской области прорабатывает вопрос включения Мурома и Гороховца в туристический маршрут "Золотое кольцо России". Об этом сообщил в среду ТАСС губернатор региона Владимир Сипягин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вопрос о включении Мурома и Гороховца в "Золотое кольцо" пока рассматриваем с коллегами на уровне региона", - отметил губернатор.

В апреле 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск программы льготных кредитов для развития туристической отрасли. Он отметил, что новые ресурсы станут импульсом для туристических кластеров, в частности для регионов Центральной России, которые смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты "Золотого кольца", раскрыть потенциал Тарусы, Палеха, Мурома, Гороховца, Тутаева и Боровска.

Сипягин также рассказал, что главными инструментами для развития малых исторических городов Владимирской области в 2021 году власти региона определили межбюджетные трансферты на конкурсной основе и в перспективе - инфраструктурные кредиты и областные субсидии. По данным главы региона, администрациям округа Муром и Гороховецкого района деньги нужны на строительство (реконструкцию) и благоустройство инфраструктурных объектов, проведение событийных мероприятий, а также разработку и продвижение туристических маршрутов.

"Также планируется приобретение оборудования для привлечения туристов, таких как интерактивные модули с установкой у достопримечательностей; экскурсионный ретро-автобус, брендированые остановки на маршруте рейсовых автобусов, создание IT-систем (например, мобильное приложение "Карта гостя Мурома"), расширение зоны функционирования туристского информационного центра. И область помогает и будет помогать муниципалитетам", - добавил глава региона.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.