Официальная делегация США не будет принимать участие в работе ПМЭФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Официальная делегация Вашингтона не будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сотрудники посольства будут присутствовать на площадках форума для содействия представителям американского бизнеса. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

"Официальной делегации США из Вашингтона и высокопоставленных представителей администрации США не будет", - сказал он.

"Представители посольства на рабочем уровне будут находиться там для содействия американским бизнесменам, которые приехали в независимом качестве", - подчеркнул дипломат.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил в интервью телеканалу РБК, что около 2 тыс. иностранных участников планируют принять участие в ПМЭФ и самые большие делегации приедут из США, Катара и Китая.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.