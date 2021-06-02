iHerb может локализовать производство витаминов и БАД в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Российское представительство компании iHerb намерено разместить производство витаминов и биоактивных добавок (БАД) в России. Об этом сообщила директор по развитию представительства iHerb в РФ Оксана Богатенко на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Спрос на российские витамины по стране за последний год заметно вырос. На нашей интернет-площадке пока нет отечественных витаминов. Сейчас гораздо больше заявок на интеграцию поступает от косметических брендов, от производителей продуктов питания. Это подтолкнуло нас к идее локализовать производство, возможно, используя механизм так называемого контрактного производства", - сказала Богатенко.

Сейчас эксперты компании ведут аналитическую работу для определения пилотного региона для этого проекта, переговоры ведутся с несколькими регионами РФ, отметила она. "Проанализировав все возможности и интересы рассматриваемых нами регионов, мы считаем, что здесь мы могли бы создать вполне новые производства отечественных витаминов", - сообщила представитель компании.

Мировой рынок БАД растет в среднем на 9-10% в год и, по аналитическим прогнозам, к 2024 году достигнет $278 млрд, отметила она, и Россия, по ее оценке, соответствует общемировым трендам.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.