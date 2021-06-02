"РТ-Инвест" направит до 3 млрд рублей в первый этап проекта переработки стройотходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Дочерняя структура Ростеха "РТ-Инвест", реализующая проекты по строительству мусороперерабатывающих заводов, в течение года намерена установить порядка пяти комплексов по переработке строительных отходов, объем инвестиций в первый этап оценивается в 2,5 - 3 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава компании Андрей Шипелов.

"Если говорить о перегрузке, то это порядка пяти перегрузочных комплексов. На них и будем устанавливать <...> оборудование по работе со строительными отходами", - сказал Шипелов, уточнив, что первые комплексы компания запустит уже в июле 2021 года.

"Первый этап обойдется нам где-то в 2,5 - 3 млрд рублей. Дальше мы будем действовать по аналогии с коммунальными отходами. <…> Думаю, что мы в три этапа построим полный цикл переработки", - добавил собеседник агентства.

Шипелов уточнил, что основным источником инвестиций будут собственные средства компании и привлеченное банковское финансирование. По его словам, комплексы планируется размещать в крупных городах вокруг МКАД.

"Мы будем размещать такие площадки достаточно близко к местам образования строительных отходов, рядом со МКАД, внутри ЦКАД, то есть там, где идут основные строительные работы на территории Московской области и где в основном формируются эти потоки. Это важно, чтобы не создавать излишнее логистические издержки", - добавил собеседник агентства.

Переработка полного цикла

Шипелов добавил, что предполагается создание мощностей по переработке отходов в конечные фракции размером 30-40 мм.

"Компания, которая будет заниматься переработкой строительных отходов, будет делать из этих фракций финальную продукцию. Это будет фракция 30-40 мм, напоминающая тот же гравий, только все его свойства лучше, а цена в два раза меньше. Это хороший материал, и на него всегда есть устойчивый спрос. Нет необходимости потом создавать какой-то специальный рынок для этой фракции. То есть, по сути, да, мы создадим свои мощности по переработке отходов в конечные фракции", - сказал глава "РТ-Инвеста".

О компании

"РТ-Инвест" - дочерняя компания Ростеха, которая ведет строительство пяти мусоросжигательных заводов: четырех в Подмосковье и одного в Татарстане. Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более ста дискуссий.