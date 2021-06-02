"Знание" и АНО "Россия - страна возможностей" будут сотрудничать в сфере просвещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Общество "Знание" и автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе общества.

"Состоялось подписание соглашения между обществом "Знание" и президентской платформой "Россия - страна возможностей", направленного на установление эффективного сотрудничества в области просвещения", - отмечается в сообщении.

Подписи под документом поставили гендиректор "Знания" Максим Древаль и гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Как уточнили в пресс-службе, соглашение заключено для повышения научного, образовательного и культурного уровня россиян, содействия в развитии лекторского сообщества общества "Знание" и поддержки проектов, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых россиян.

В соответствии с соглашением победители конкурсов АНО будут выступать в качестве лекторов и наставников общества "Знание". Организации также договорились объединить усилия в проведении просветительских мероприятий.

Как отметил Древаль, платформа "Россия - страна возможностей" обладает большим опытом реализации успешных молодежных проектов. "Мы надеемся, что объединение усилий на базе наших цифровых платформ позволит разработать новые совместные программы для вовлечения еще большего числа молодых людей в просветительские проекты общества "Знание", - сказал он. В свою очередь Комиссаров назвал общество "Знание" ключевым партнером в популяризации и продвижении просветительской деятельности в стране.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.