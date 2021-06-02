{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РБК: АФК "Система" обсуждает строительство заводов для выпуска "Спутника V" за рубежом

Председатель совета директоров "Системы" Владимир Евтушенков пояснил, что речь идет о строительстве заводов под ключ, что может также включать в себя поставки оборудования и технологии производства вакцины

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. АФК "Система" приступила к переговорам о строительстве заводов для производства вакцины "Спутник V" за рубежом, сообщил изданию РБК председатель совета директоров "Системы" Владимир Евтушенков.

На эту тему
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное
Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V". Главное

"Сейчас мы можем помочь другим странам наладить собственное масштабное производство [вакцины "Спутник V"]. Мы прорабатываем возможность поставки в разные страны комплектных заводов для производства 10 млн, 20 млн, 50 млн доз вакцины, смотря кому сколько нужно", - сказал Евтушенков.

Он пояснил, что речь идет о строительстве заводов под ключ, что может также включать в себя поставки оборудования и технологии производства вакцины. Бизнесмен сообщил, что кроме продажи технологии компания рассчитывает получить долю в поставляемых комплектных заводах. По его словам, доля "Системы" может составить 10-15%, однако все будет зависеть от индивидуальных соглашений с каждым из государств, приобретающих предприятия.

Евтушенков заявил, что поставки заводов могут начаться с трех стран, не уточнив, с каких именно. При этом, по информации РБК, бизнесмен отметил, что компания уже ведет сотрудничество с германскими партнерами. Евтушенков также добавил, что поставляемое компанией оборудование подойдет не только для производства "Спутника V", но и для "других вакцин и биотехнологических препаратов".

31 мая АФК "Система" объявила о том, что ее эффективная доля в "Биннофарм групп" совместно с ВТБ, который является финансовым партнером АФК "Система" по развитию фармацевтического бизнеса, составила 86,5%; консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов - 12,5%; оставшийся 1% принадлежит миноритарному акционеру - физическому лицу.

"Биннофарм групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V".

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
ПМЭФ-2021
"Сбер": интеграция с блогерами принесла 700% возврата маркетинговых инвестиций
Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин сообщил, что доход одной такой кампании составил 12 рублей на каждый вложенный рубль
Читать полностью