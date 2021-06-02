РБК: АФК "Система" обсуждает строительство заводов для выпуска "Спутника V" за рубежом

"Сейчас мы можем помочь другим странам наладить собственное масштабное производство [вакцины "Спутник V"]. Мы прорабатываем возможность поставки в разные страны комплектных заводов для производства 10 млн, 20 млн, 50 млн доз вакцины, смотря кому сколько нужно", - сказал Евтушенков.

Он пояснил, что речь идет о строительстве заводов под ключ, что может также включать в себя поставки оборудования и технологии производства вакцины. Бизнесмен сообщил, что кроме продажи технологии компания рассчитывает получить долю в поставляемых комплектных заводах. По его словам, доля "Системы" может составить 10-15%, однако все будет зависеть от индивидуальных соглашений с каждым из государств, приобретающих предприятия.

Евтушенков заявил, что поставки заводов могут начаться с трех стран, не уточнив, с каких именно. При этом, по информации РБК, бизнесмен отметил, что компания уже ведет сотрудничество с германскими партнерами. Евтушенков также добавил, что поставляемое компанией оборудование подойдет не только для производства "Спутника V", но и для "других вакцин и биотехнологических препаратов".

31 мая АФК "Система" объявила о том, что ее эффективная доля в "Биннофарм групп" совместно с ВТБ, который является финансовым партнером АФК "Система" по развитию фармацевтического бизнеса, составила 86,5%; консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов - 12,5%; оставшийся 1% принадлежит миноритарному акционеру - физическому лицу.

"Биннофарм групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V".