"Ъ": на финансовом рынке вновь наблюдается схема мошенничества с подбором номера карты

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Схема мошенничества через подбор номера и срока действия банковской карты снова распространяется на финансовом рынке. Об этом в четверг пишет газета " Коммерсантъ " со ссылкой на представителей банковского рынка.

По данным издания, происходит подбор номера карты и срока ее действия для вывода средств через фальшивые интернет-магазины.

Как сообщили "Коммерсанту" в "Лаборатории Касперского", мошенники стараются вычислить CVV и срок действия карты, зная номер и фамилию ее владельца. Злоумышленники открывают сайты большого количества интернет-магазинов, где вводят доступную информацию и пробуют совершить покупку. На каждом из сайтов они перебором вводят CVV от 000 до 999. "Магазины, которые при этом используются, мошенническими не являются", - добавили газете в "Лаборатории Касперского".

По словам экспертов, данная схема была распространена несколько лет назад, их использование прекратилось в связи с внедрением банками специализированных систем отслеживания и противодействия мошенничеству. В настоящее время схема снова начала распространяться из-за появления виртуальных банковских карт. "Сроки действия таких карт зачастую ограничены несколькими месяцами, что несколько снижает количество попыток, которые должен сделать злоумышленник, чтобы подобрать реальную дату истечения карты", - подчеркнули в IT-компании КРОК.

Кроме того, возросшему количеству мошенничеств с помощью данной схемы поспособствовал рост онлайн-торговли в условиях пандемии коронавируса. Для сокращения времени и удобства клиента интернет-магазины отключают функцию проверки CVV/CVC-кодов и 3D-Secure, добавили в компании RuSIEM.

В ЦБ РФ "Коммерсанту" подтвердили, что эта схема мошенничества периодически используется, однако из-за малой эффективности широкого распространения она не получила.