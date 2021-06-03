РЖД назначит дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом в дни Евро-2020

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. ОАО "РЖД" назначит дополнительные рейсы поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом в дни проведения чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале холдинга.

"В дни чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 между Санкт-Петербургом и Москвой будут "летать" дополнительные "Сапсаны". С 11 июня по 2 июля "Сапсаны" №№ 761, 762, 763, 764, обычно курсирующие по выходным, отправятся в рейсы и по будням - в зависимости от проведения матчей в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.