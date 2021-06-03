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ПМЭФ-2021

Глава комитета Госдумы ожидает повышения ставки ЦБ до 5,25%

Большего "шага" ожидать не стоит, так как это повлечет "слишком серьезное охлаждение активности по кредитованию", считает Анатолий Аксаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что Банк России повысит ключевую ставку на предстоящем заседании совета директоров еще на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 5,25%. Об этом парламентарий заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Следующее заседание совета директора Центробанка по ключевой ставке состоится 11 июня.

"Судя по тому, что инфляция находится на достаточно серьезных уровнях - 5,8%, она намного выше целевого показателя, ЦБ, очевидно, будет реагировать на эту ситуацию. Я думаю, что будут поднимать ключевую ставку на 0,25 п. п. на следующем заседании. Я думаю, не больше", - сказал Аксаков. Он подчеркнул, что большего "шага" ожидать не стоит, так как это повлечет "слишком серьезное охлаждение активности по кредитованию и по спросу на кредитные ресурсы".

23 апреля Банк России уже второй раз подряд за этот год принял решение повысить ставку. Таким образом, ключевая ставка выросла с 4,5% до 5%.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияАксаков, Анатолий ГеннадьевичПМЭФ-2021
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