Аксаков: региональные банки смогут создать свою экосистему

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС сообщил о планах создания компании, которая будет предоставлять небольшим банкам услуги по внедрению цифровых сервисов. Таким образом кредитные организации с базовой лицензией смогут создать свою региональную экосистему.

"Банки уходят потому, что они не выдерживают конкуренции. Чтобы развивать цифровизацию банков, мы предложили банкирам (и они согласились) создать инфраструктурную цифровую организацию, которая будет на аутсорсинге осуществлять весь спектр цифровых услуг. Вполне возможно, что потом это перерастет в экосистему таких региональных банков", - сообщил он на полях Петербургского международного экономического форума.

Аксаков уточнил, что все цифровое обслуживание банка перейдет в инфраструктурную компанию. За абонентскую плату кредитной организации будет доступен ряд цифровых сервисов, а также обеспечена защита от киберугроз.

По словам депутата, уже организована соответствующая рабочая группа, в которую вошли представители Ростелекома, ЦБ и Ассоциации банков России, а сама цифровая инфраструктура может быть создана уже в ближайшие месяцы.

"Я думаю, что через 2-3 месяца уже будет подготовлена платформа, которая будет обслуживать банки", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.