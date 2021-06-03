"Автодор" подписал соглашения о скоростной мобильной связи на ЦКАД и М-12

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" подписала в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашения с МТС, "Мегафоном и "Вымпелкомом" о скоростной мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс, сообщает пресс-служба госкомпании.

"В первый день Петербургского международного экономического форума между "Автодором" и сотовыми операторами - МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" - состоялось подписание трех соглашений о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления услуг мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс, находящихся в доверительном управлении Госкомпании "Автодор", говорится в сообщении.

Новый механизм сотрудничества будет задействован при строительстве ЦКАД в Московской области и трассы М-12 Москва - Казань.

"Автодор" обеспечит подключение электроэнергии к объектам связи на всей протяженности дорог, а операторы разместят на построенной телеком-инфраструктуре оборудование связи. Также предусматривается взаимодействие сторон при подключении к волоконно-оптическим линиям связи.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.