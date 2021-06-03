Власти Москвы не прорабатывают идею создания зон для вакцинировавшихся в ресторанах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Столичное правительство рассматривает организацию антикоронавирусных зон в ресторанах Москвы только как идею. Детально данный вопрос не прорабатывается, сообщил ТАСС в четверг заммэра столицы Владимир Ефимов.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин предложил создавать в ресторанах города зоны для вакцинированных посетителей.

"Мы такой вопрос глубоко не прорабатывали. Как идея, действительно, может быть. Но, соответственно, решений никаких нет на этот счет, как и обсуждений глубоких", - сказал Ефимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров, общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, Игорь Бухаров сообщил, что московские рестораторы не планируют организовывать антиковидные зоны, а также просят смягчить связанные с коронавирусом ограничения. Он также сообщил, что некоторые предприниматели уже практикуют скидки для вакцинировавшихся граждан.

Выручка ресторанов

Как сообщил Ефимов, выручка московских рестораторов после смягчения ограничительных мер практически достигла значений, которые фиксировались до пандемии.

"Сейчас сложно сравнивать, но если сравнивать с прошлым годом, то у них больше, чем было в прошлом году, <...> процентов на 20. Но прошлый год не референтный у нас, потому что рестораторы с конца марта у нас не работали. Если [сравнивать] с 2019 годом, то выручка практически выровнялась", - сказал Ефимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Два блока ограничений

По решению столичных властей в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом заведения общественного питания в Москве были закрыты для очного посещения граждан с 28 марта. Возобновление их полноценной работы началось с открытия летних веранд 16 июня, а стационарные заведения общепита заработали 23 июня. Осенью был введен запрет на работу ночных заведений с 23:00 до 06:00, который действовал для баров, ресторанов, ночных клубов, караоке и других развлекательных заведений с 13 ноября 2020 года до 27 января 2021 года.

27 января заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что предприятия общественного питания в столице смогут вернуться к нормальной жизни и обычному функционированию после введенных из-за коронавируса ограничений за 2-3 месяца. По его словам, обороты пострадавших из-за пандемии сфер бизнеса, в том числе ресторанов и кафе, восстанавливаются стабильно и быстро.

Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, в свою очередь отмечал, что расстановка столов на определенном расстоянии друг от друга для обеспечения соцдистанции и масочный режим остаются обязательными требованиями к заведениям общественного питания в столице. Он также сообщал, что порядка 15% ресторанов закрываются и открываются в Москве каждый год. При этом, по словам Ефимова, "массового закрытия ресторанов в городе" власти не видят.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.