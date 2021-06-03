Рубль растет на Мосбирже на фоне заявления Силуанова по ФНБ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже перешел к снижению, теряет на 0,19% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигает в моменте 73,02 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов на 13:03 мск.

При этом к 12:56 мск доллар демонстрировал рост на 0,11%, до 73,24 руб. Курс евро также снижается и в моменте достигает 89,105 руб. (-0,26%).

К 13:25 мск рубль замедлил рост. Так, доллар торговался по 73,14 руб. (-0,02%), евро снижался до 89,24 руб. (-0,11%).

Рубль укрепляется на фоне заявления министра финансов Антона Силуанова о том, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизит долю британского фунта. В ФНБ вырастет доля золота, евро и юаня, а доля японской иены не изменится, сообщил Силуанов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.