Австралийская FFI планирует производить в России зеленый водород

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Международная энергетическая компания Fortescue Future Industries (FFI, Австралия) намерена реализовать в России проект по производству зеленого водорода из возобновляемых источников энергии, объем первоначальных инвестиций оценивается в $25 млрд. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил председатель правления и основатель Fortescue Metals Group, Fortescue Future Industries, Minderoo Foundation и Tattarang Group Эндрю Форрест.

Проект реализуется в рамках реализации принципов устойчивого развития (экологическая, социальная и корпоративная ответственность, ESG), а также в рамках целей материнской компании - Fortescue Metals Group - о достижении к 2030 году нулевого уровня выбросов углерода по всем направлениям своей деятельности.

В рамках проекта предполагается получать водород из возобновляемых источников энергии, а затем производить зеленые сталь, удобрения и топливо для всех видов транспорта.

"Если кто-нибудь хочет сказать, что это невозможно сделать, пусть они поговорят со мной. Все это возможно. И из этого чистого водорода возможно производить аммиак, и у тебя могут быть абсолютно зеленые удобрения, - сказал Форрест. - Чтобы начать, нам потребуется около $25 млрд. Это начальный капитал", - добавил собеседник агентства.

По его словам, компания ищет поддержки правительства России в виде выдачи разрешений и возможных преференций, а также потенциальных партнеров для возможного создания СП.

Партнеры и география проекта

"Мы ведем переговоры с широким кругом партнеров, в том числе с производителями. Также мы обсуждаем проект с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ)", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что FFI рассматривает возможность создания СП с российскими компаниями, работающими в сфере генерации электроэнергии из возобновляемых источников, производства удобрений и металлургии, однако не ограничивается этим кругом.

Для реализации проекта компании в первую очередь интересны Якутия, Камчатка и Эвенкия. "Эвенкия нам интересна с точки зрения развития гидроэнергетики, Южная Якутия - в части гидроэнергетики, железнодорожной инфраструктуры, трубопроводов и морских перевозок. Камчатка кажется нам интересной в части гидроэнергетики, ветроэнергетики и морских перевозок. Но это только начальный интерес, который мы планируем расширять", - сказал Форрест.