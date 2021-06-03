МЭР предлагает компенсировать до 25% стоимости покупки электромобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития в целях господдержки развития электротранспорта в РФ предлагает компенсировать до 25% стоимости машины при ее покупке. Об этом сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов в рамках дискуссии на полях Петербургского международного экономического форума в четверг.

"Минэк работает сейчас над концепцией электротранспорта. Мы начали с этого года ее разрабатывать и уже ее подготовили. <…> Господдержка по электротранспорту: софинансирование для создания быстрых зарядных станций, производства ячеек, катодно-анодных материалов и водородных топливных элементов, и стимулирование спроса до 25% от стоимости на приобретение электротранспорта, но при условии себестоимости электроавтомобиля не более 2,5 млн рублей", - рассказал Торосов.

По словам замминистра, в ведомстве рассчитывают, что реализация этой концепции позволит создать "вытягивающую" технологию в РФ для производства батарей и компонентной базы - катодов, анодов, водородных топливных элементов. Кроме того, реализация концепции электротранспорта в РФ позволит создать около 40 тыс. рабочих мест, а доля продажи электроавтомобилей достигнет уровня 10% к 2030 году, добавил Торосов.

Петербургский международный экономический форум организован Фондом Росконгресс и проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.