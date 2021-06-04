Глава Росприроднадзора сообщила, что более 13 тонн нефти попало в воду при разливе в Коми

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Порядка 13,6 тонн нефти, по предварительным данным, попало в воду в ходе аварии на месторождении "Лукойла", еще 44 тонны попало в почву, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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"Попали в водный объект примерно, по нашим подсчетам, мы уточняем данные, если брать уже нефть, примерно 13,6 тонны. <...> Это серьезный ущерб природе", - сообщила она в интервью "Известиям" в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Также, по ее словам, в почву попало порядка 44 тонн нефти. Радионова отметила, что эти цифры еще будут уточняться. "Мы сейчас высчитываем, это такая сложная формула, потому что из нефтесодержащей жидкости мы вычленяем нефть", - пояснила она.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.