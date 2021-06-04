Реализация проекта "Пакистанский поток" намечена на 2025 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Окончание строительства газопровода "Пакистанский поток" намечена на 2025 год при условии стабильного финансирования проекта. Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах ПМЭФ-2021.

"Если с финансированием все будет нормально, то мы ожидаем, что в 2025 году проект будет реализован полностью", - заявил министр.

Он добавил, что российская сторона будет отвечать за строительство газопровода, а пакистанская - за источники газа и строительство терминала регазификация.

Межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Север - Юг" ("Пакистанский поток") протяженностью около 1,1 тыс. км и мощностью 12,4 млрд куб. м газа в год было подписано между Россией и Пакистаном в октябре 2015 года. Коммерческие соглашения стороны должны были подписать в 2016 году, а сдать объект планировалось к 2018 году, однако сроки реализации проекта уже несколько раз переносились. 28 мая 2021 года министр энергетики РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали документ, который позволит в ближайшее время начать практическую реализацию проекта строительства газопровода "Пакистанский поток".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.