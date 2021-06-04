Путин заявил, что бизнес США заинтересован в работе в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Американский бизнес заинтересован в работе в России и не хочет утратить свои позиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что делегация американских бизнесменов традиционно присутствует на Петербургском экономическом форуме и она здесь самая представительная с более 200 участниками.

"Это общий показатель того, что американский бизнес заинтересован в работе в России и, несмотря на все политические ограничения, стремится к тому, чтобы не утратить свои позиции на российском рынке", - сказал Путин.

Президент назвал американский бизнес интересным и перспективным. "Некоторые компании поддерживают свою капитализацию - наши иностранные партнеры - именно за счет того, что работают в России и имеют здесь свои активы достаточно серьезные, особенно, конечно, это касается энергетики", - сказал Путин.

На вопрос о том, как привлекать инвестиции из недружественных стран, он заявил, что это можно делать с помощью работы с теми людьми и компаниями в этих странах, которые не считают Россию своим врагом. "Поэтому вот с опорой на тех людей, у которых достаточно здравого смысла для того, чтобы выстраивать отношения в позитивном ключе", - добавил глава государства.