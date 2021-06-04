Россельхознадзор с 9 июня запретит ввоз кормов из Эстонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор с 9 июня вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок с предприятий Эстонии. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Россельхознадзор с 9 июня 2021 года вводит временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок со всех предприятий Эстонской Республики. Такое решение принято ведомством в связи с отсутствием ответа от компетентного ведомства Эстонии о готовности подтвердить представленные ранее гарантии относительно системы контроля безопасности производства кормов и кормовых добавок, поставляемых в Россию, а также неготовностью организовать инспекцию эстонских кормовых предприятий", - сказал он.

По словам Данкверта, вопрос об отмене ограничений будет рассмотрен после предоставления эстонской стороной всех ранее запрошенных Россельхознадзором материалов, их анализа и последующей инспекции эстонских компаний специалистами службы.

С 1 июня Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки кормов и кормовых добавок из Литвы. Ранее Россельхознадзор вводил ограничения на поставки кормов и кормовых добавок из таких стран, как США, Нидерланды, Испании и Германии из-за экспорта в РФ продукции с незарегистрированными ГМ-компонентами. При этом Россельхознадзор не ожидает дефицита кормов из-за запрета на ввоз продукции из ряда стран.