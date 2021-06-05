Президент Kyodo: встреча Путина с главами мировых агентств подтвердила важность их роли

ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями мировых информационных агентств в очередной раз подтвердила важность роли, которую играют эти средства массовой информации в современном мире. Об этом корреспондент ТАСС заявил президент японского агентства Kyodo Тору Мидзутани по итогам прошедшей в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречи президента России с представителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств.

О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств. Главное

Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

"Я благодарен за предоставленную возможность лично взять интервью у президент [Владимира] Путина на фоне затяжной пандемии, которая сковывает работу журналистов по всему миру. Важность роли, которую играют информационные агентства, была в очередной раз подтверждена, и я рад, что мне удалось поработать вместе с главами ведущих мировых агентств", - отметил он.

Мидзутани также поблагодарил генерального директора ТАСС Сергея Михайлова "за создание такой возможности" и выразил признательность всему персоналу, готовившему видеоконференцию с российским лидером.