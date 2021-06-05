Глава EFE назвала полезной встречу Путина с руководителями мировых информагентств

"Мне [встреча] показалась очень интересной, и со стороны господина Путина это стало проявлением прозрачности и интереса, чтобы объяснить [свою позицию] миру, <...> потому что [на встрече были представлены] агентства со всех уголков планеты", - сказала глава EFE. По ее словам, подобное мероприятие, "без сомнения, было" полезным. "Я считаю, что диалог и общение с прессой - это всегда хорошо, потому что в конечном итоге это помогает узнать друг друга и придает стабильности миру", - добавила Каньяс.

Встреча Путина с руководителями мировых информагентств, организованная ТАСС, состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума уже в седьмой раз. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. Участники таких встреч, которые до пандемии проходили в Санкт-Петербурге очно, традиционно могли в свободном режиме, без фиксированной повестки, обсудить с российским лидером актуальные темы внутренней и внешней политики РФ. В этом году к общению с президентом России были приглашены руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии.