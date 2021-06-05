{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2021

Глава EFE назвала полезной встречу Путина с руководителями мировых информагентств

По мнению Габриэлы Каньяс, диалог и общение с прессой, в частности, придает стабильности миру

МАДРИД, 5 июня. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с главами мировых информационных агентств была очень интересной и полезной. Такое мнение выразила в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель испанского информационного агентства EFE Габриэла Каньяс. 

На эту тему
О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств. Главное
О чем говорил Владимир Путин на встрече с представителями мировых информагентств.

"Мне [встреча] показалась очень интересной, и со стороны господина Путина это стало проявлением прозрачности и интереса, чтобы объяснить [свою позицию] миру, <...> потому что [на встрече были представлены] агентства со всех уголков планеты", - сказала глава EFE. По ее словам, подобное мероприятие, "без сомнения, было" полезным. "Я считаю, что диалог и общение с прессой - это всегда хорошо, потому что в конечном итоге это помогает узнать друг друга и придает стабильности миру", - добавила Каньяс.

Встреча Путина с руководителями мировых информагентств, организованная ТАСС, состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума уже в седьмой раз. Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. Участники таких встреч, которые до пандемии проходили в Санкт-Петербурге очно, традиционно могли в свободном режиме, без фиксированной повестки, обсудить с российским лидером актуальные темы внутренней и внешней политики РФ. В этом году к общению с президентом России были приглашены руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИспанияРоссияПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
Власти Новгородской области продлят меры поддержки бизнеса до конца 2021 года
Также планируется поддерживать грантами социальных предпринимателей, включенных в реестр
Читать полностью