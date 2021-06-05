Президент Reuters назвал информативной встречу Путина с главами мировых информагентств

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Онлайн-встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств, которая прошла в пятницу в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), была информативной. Об этом заявил корреспонденту ТАСС президент британского агентства Reuters Майкл Фриденберг по итогам встречи.

"Я ценю возможность виртуально присоединиться к этой дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. Это была информативная беседа между Владимиром Путиным и моими коллегами из других международных информационных агентств. Встреча предоставила ценную возможность обсудить экономические проблемы, с которыми сталкивается бизнес в текущем экономическом климате, а также вопросы внешней политики", - сказал Фриденберг, комментируя участие во встрече.

Онлайн-встреча с представителями мировых информационных агентств, организованная ТАСС, проводится в рамках ПМЭФ уже в седьмой раз. Участники таких встреч, которые до пандемии проходили в Санкт-Петербурге очно, традиционно могли в свободном режиме, без фиксированной повестки, обсудить с российским лидером актуальные темы внутренней и внешней политики РФ. В этом году к общению с президентом России были приглашены руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии. Модератором беседы выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Как ранее заявлял сам президент России, этот уникальный формат общения с руководством крупнейших международных информационных агентств позволяет ему заявить о своей позиции по вопросам фундаментального характера, которые представляют большой, серьезный интерес.