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США считают, что минимальный налог для корпораций завершит гонку за низкую ставку

Министры финансов стран Группы семи сообщили, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять не менее 15%

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Договоренность между министрами финансов Группы семи (Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония) о налоге на прибыль корпораций не менее 15% урегулирует правила игры для бизнеса и прекратит гонку за низкую ставку в этой сфере. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы финансового ведомства США Джанет Йеллен.

"Министры финансов Группы семи взяли на себя значительное, беспрецедентное обязательство, что дает большой импульс для достижения глобального минимального налога не ниже 15%. Данный минимальный налог положит конец гонке за более низкое корпоративное налогообложение и обеспечит справедливость для среднего класса, рабочих США и всего мира, - отмечается в тексте. - Минимальный налог также будет способствовать экономическому процветанию, выравниванию правил игры для бизнеса, будет поощрять страны к конкуренции на позитивной основе, например в обучении персонала, инвестициях в исследования, разработки и инфраструктуру".

Договоренность министров предусматривает наличие двух основополагающих компонентов. Во-первых, введение глобального минимального налога на транснациональные корпорации, и, во-вторых, создание модели налогообложения, при которой компании должны будут платить налоги в той стране, где они реализуют свои продажи. До этого налоги на корпорации рассчитывались исключительно исходя из места их регистрации.

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