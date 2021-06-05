ЕК: решение о налоге на корпорации в 15% установит справедливые общие правила игры в мире

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Договоренность министров финансов Группы семи (G7) о принципах введения минимального налога на крупные корпорации размером не ниже 15% является большим шагом в деле установления справедливых общих правил игры в мировой экономике, написала в субботу в Twitter глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. В свою очередь Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони пообещал добиваться утверждения соглашения о налоговой реформе на встрече "двадцатки" в Венеции в июле.

"Я приветствую позитивную новость со стороны G7 о минимальном корпоративном налоге. Еврокомиссия стремится к модернизации и повышению уровня международного сотрудничества в сфере налогообложения бизнеса. Это соглашение является большим шагом в направлении справедливости и создания общих правил игры", - написала фон дер Ляйен.

"G7 сделала большой шаг вперед в направлении беспрецедентного глобального соглашения о налоговой реформе. Еврокомиссия будет активно способствовать тому, чтобы сделать возможным такое соглашение на предстоящей в следующем месяце встрече "двадцатки", - написал в свою очередь Джентилони.

Глава Европейского парламента Давид Сассоли так же в Twitter назвал этот шаг "движением в правильном направлении", который будет способствовать тому, чтобы мир "вышел из пандемии COVID-19 с более высоким уровнем равенства".

Для Еврокомиссии это решение "семерки" станет еще одним аргументом для активизации борьбы с налоговыми гаванями, то есть государствами, которые, в частности, устанавливают низкие уровни налога на прибыль корпораций, а затем предлагают транснациональным компаниям регистрировать свои штаб-квартиры на их территории, чтобы сэкономить на уплате налогов. Среди стран ЕС подобные налоговые практики применяются, в частности, в Люксембурге, на Мальте, Кипре, в Ирландии и других государствах.

Министры финансов стран G7 в субботу выразили надежду, что эта договоренность будет впоследствии поддержана на уровне "двадцатки", поскольку эффективность ее реализации будет прямо пропорциональна количеству государств мира, которые согласятся с введением минимального корпоративного налога.