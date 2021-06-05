Безуглеродная экономика и спрос на ресурсы. О чем говорили на ПМЭФ эксперты энергоотрасли

Главы крупнейших энергетических компаний и ведущие специалисты рынка уверены, что традиционный ТЭК может стать "зеленым" и обеспечить растущие потребности мира в энергии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Переход к безуглеродной мировой экономике фактически становится неизбежным. Но человечество должно осознать риски политических призывов к отказу от нефти и газа на фоне важности устойчивого развития и преодоления последствий пандемии. Об этом говорили в субботу на одной из наиболее представительных панелей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главы крупнейших энергетических компаний и ведущие эксперты рынка уверены, что традиционный ТЭК может стать "зеленым" и обеспечить растущие потребности мира в энергии. Риск сильного дефицита энергоресурсов Пандемия коронавируса поначалу отодвинула на второй план климатическую повестку. Но для нефтегазовой отрасли это стало двойным ударом, который может обернуться для человечества существенным дефицитом энергоресурсов.

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"Энергетика в числе первых ощутила на себе кризис, и в прошлом году стала одной из наиболее пострадавших отраслей мировой экономики, приняв на себя двойной удар от снижения как спроса, так и цен", - отметил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он напомнил, что суммарный убыток 20 крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира по итогам 2020 года составил $33 млрд против прибыли в $242 млрд в 2019 году. "Потери ведущих американских сланцевых компаний не менее существенны, и в 2020 году превысили $60 млрд", - добавил он. Угроза долгосрочной стабильности поставок нефти Из-за недостатка инвестиций в отрасль долгосрочная стабильность поставок нефти находится под угрозой. "Это происходит как из-за звучащих требований полного отказа от развития нефтегазового сектора, так и со стремлением мейджоров увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций", - отметил Сечин. В результате, прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах и определенный дефицит ресурсов, по мнению Сечина, просматривается уже сейчас. "Инвестиции в нефтедобычу упали до такого уровня, что существующие запасы не только не заменяются, но и истощаются", - согласен председатель совета директоров Trafigura Джереми Вейр. "Этот тренд может стать "новой нормой" для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа",- говорит Игорь Сечин. Похожий сценарий уже реализовался в металлургической отрасли. Крупнейшие производители железной руды недооценили спрос во время пандемии, а произошедшее снижение инвестиций в отрасли привело к дефициту и, практически, двукратному росту цен на железную руду, а потом и металлы. Как считает руководитель департамента аналитических исследований в России Bank of America Merrill Lynch Карен Костанян, в разговорах об энергопереходе забывают о потреблении, а в результате социальное давление на нефтегазовый сектор приводит к сокращению инвестиций в эту отрасль на 60%. А ведь ожидается, что к 2050 году мировая экономика будет в 2-3 раза больше, что потребует еще больше ресурсов. Спрос на энергоресурсы Уже с отступлением пандемии рост спроса на ресурсы становится очевидным. "Примером динамичного выхода из кризиса в масштабах отдельной страны стал Китай, сделавший акцент на восстановлении реального сектора экономики", - считает Сечин. По его словам, благодаря комплексу мер по минимизации последствий пандемии и поддержке реального производства, китайская экономика демонстрирует уверенное восстановление. "По итогам 2020 года рост ВВП страны составил 2,3%, и уже в 2021 году он может вернуться к докризисным уровням", - отметил глава "Роснефти".